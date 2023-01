“Aiutateci a trovare il serial killer delle tartarughe Caretta Caretta” | l’appello del Wwf Italia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In Puglia è allarme: la denuncia corre sui socialassociazioni ambientaliste della provincia di Bari, dopo l’ennesimo episodio. Hanno deciso di sporgere denuncia perché “due casi in meno di tre mesi sono troppi”. Sono i responsabili del centro di recuperodi Molfetta (Bari) alle prese con un’altra carcassa di. “È la seconda volta che succede nel porto di Barletta, nel nord barese. Una tartaruga adulta “morta annegata perché legata collo e pinne a macigni”, spiegano i volontari, ricordando: “Anche a fine ottobre abbiamo trovato una testuggine nelle stesse condizioni e sempre nel porto della città”. Il...

Secolo d'Italia

