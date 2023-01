Aguero torna in campo con un altro Barcellona | i dettagli

Sportitalia

Commenta per primo Sergioci ripensa. In seguito al trionfo Mondiale della sua Argentina , il Kun ha deciso di tornare a giocare. Dopo aver lasciato il calcio professionistico lo scorso anno per un problema cardiaco, l'...Sarà stata forse 'colpa' di quella Coppa del Mondo alzata da Leo Messi sotto i suoi occhi, ma alla fine la tentazione del pallone è stata troppo forte per Sergioche ha deciso di tornare in campo. Dopo aver lasciato il calcio professionistico lo scorso anno per un problema al cuore il 34enne 'Kun', che si è sottoposto a un intervento chirurgico e in ... Aguero torna a giocare al Barcellona di Guayaquil nella "Noche ... El Kun sarà uno dei protagonisti de 'La Noche Amarilla', serata di festa organizzata dal Barcellona de Guayaquil, in Ecuador, insieme ad altre ex stelle del calcio mondiale. Aguero finora non ha più g ...Il Kun Aguero prenderà parte alla partita amichevole "La Noche Amarilla" Il Kun Aguero è pronto a tornare in campo per la prima volta dopo i problemi cardiaci riscontrati poco più di un anno fa. L'arg ...