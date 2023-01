Agraria | Manfredi | “Risorsa fondamentale per il paese”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il Dipartimento dirappresenta una presenza storica, insieme alla Reggia di Portici nell’ ambito dell’ Universita’ Federico II. E’ una delle realtà piu’ importanti dal punto di vista scientifico in un settore quale quello dell’che e’ strategico per l’area metropolitana, la Regione e l’intero”. Cosi’ il sindaco della Citta’ Metropolitana di Napoli Gaetanoalla cerimonia dei 150 anni del Dipartimento didell’Università degli Studi di Napoli Federico II nella Reggia di Portici ( Napoli). “Oggi si festeggiano 150 anni di una delle scuole dipiu’ antiche d’ Italia in un momento importante perche’ testimonia anche una grande tradizione ma sopratutto una grande attrazione per il futuro. Un Dipartimento molto ...