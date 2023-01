Agostino Fulciniti |  incarico ai piani alti di Aon

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Aon nominacome head of strategy execution per le commercial risk solutions nell’area Emea. Con una laurea in Economia e Legislazione per le imprese conseguita presso la Luiss “Guido Carli” di Roma, il manager è da oltre dieci anni in Aon.entra a far parte dell’azienda nel 2009 come Cfo di Aon Italia e poi del Medio Oriente. Ultimamente ricopre il ruolo di chief of staff Emea, dove dirige molti progetti, tra cui quello di interim Ceo di Aon nei Paesi Bassi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Insurance Trade

