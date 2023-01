Aggredito avvocato | prima le manganellate | poi le minacce | ‘Nun te scordà’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Era uscito come sempre a fare una passeggiata vicino casa con il cane quando è stato vittima di un agguato. Vittima un notodi Formia, C.L., che è solito portare a spasso il suo amico a quattro zampe sempre alla stessa ora nei dintorni di casa. E anche due giorni fa è sceso come di consueto, ma ha notato un’auto che lo seguiva. Non deve averci fatto caso. D’altro canto non aveva motivi di temere e ha continuato a camminare. L’agguato vicino casa Invece da quella macchina è sceso un uomo che gli ha chiesto: “Il cane è pericoloso?”. L’, ancora del tutto ignaro di quanto stava per capitargli deve aver ingenuamente risposto di no, perché subito dopo quell’uomo ha tirato fuori un manganello telescopico e ha iniziato a menarlo. Dopo averlo picchiato l’aggressore si è rivolto alla vittima e gli ha detto: “Nun te scurdà”. Poi è andato via. Un ...