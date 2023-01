(Di lunedì 9 gennaio 2023) Inla situazione resta incandescente. Francia, Germania, Inghilterra e i loro alleati dell’UE nel 2022 hanno sospeso progressivamente le operazioni di sicurezza a seguito dei rapporti sempre più saldi tra la giunta militare al governo del Paeseno e il suo suo stretto rapporto con i mercenari russi della Wagner. “Non possiamo rimanere militarmente impegnati al fianco di autorità de facto di cui non condividiamo la strategia e gli obiettivi nascosti“, ha dito per primo il presidente francese Emmanuel Macron. Due mesi dopo è stato il capo della politica estera dell’UE Josep Borell ad annunciare che l’operazione EUTM avrebbe sospeso le sue operazioni dopo aver notato la cooperazione della giunta militare con i mercenari russi del Wagner Group. A seguire hanno fatto le valige Germania e Inghilterra in aperto contrasto con ...

Congedati Folgore

Da anni ormai si occupa di sociale e durante il suo intervento ha ricordato anche la sua missione in. Nei giorni scorsi l'onorevoleMattia, fondatore del sodalizio, ha lavorato per ...... dopo un'esperienza vissuta in un campo profughi dell'orientale. In arrivo tanti grandi nomi ...Gifuni che in Con il vostro irridente silenzio porta in scena le lettere e il memoriale di... ZIBELLO (PARMA) RICORDATO IL CAPPELLANO MILITARE DON ... Con Piccoli mondi, rassegna organizzata e gestita dal Punto Giovane di Riccione, Rimini Classica e Strada San Germano Aps, si riaccendono i riflettori della Nuova Sala Africa, in viale Gramsci, 39, a ...(Adnkronos) – In Italia i cinema nel 2022 hanno incassato circa 306 milioni di euro con circa 44,5 milioni di biglietti staccati. Le cifre pre-pandemiche però sono lontane. Il rapporto Anica del 30 di ...