Addio Vialli | il commovente ricordo del nipote

Agenzia ANSA

Soumahoro si iscrive al gruppo Misto: 'Le foto di mia moglie risalgono a 4 anni prima di conoscerci' Gianluca, oggi a Cremona la messa per dirgli. I funerali a Londra nei prossimi giorni ...Gianluca, oggi a Cremona la messa per dirgli. I funerali a Londra nei prossimi giorni e in forma privata Alex Tursi, infermiere - eroe si ferma in autostrada per soccorrere due anziani ... Addio a Vialli, il dolore di Mancini: 'Perdo un fratello, sognavo il miracolo' - Sport Gianluca Vialli ricordato su tutti i campi di calcio nel weekend, verrà commemorato oggi, lunedì 9 gennaio, alle 18.30 nella sua Cremona. Prevista una messa presso ...Oggi alle 18:30 alla chiesa di Cristo Re, sul campetto al quale l'ex bomber scomparso venerdì aveva dato i primi calci, è attesa una grande folla tanto che, visto che i 300 posti interni non basterann ...