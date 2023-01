Addio a Teresa Grimaldi Carriero

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Unione industriali di Napoli in lutto per la scomparsa di, madre di Antonella e Giancarlo, patron dell’hotel Regina Isabella e presidente della sezione Turismo dell’Unione industriali di Napoli. Le esequie si sono svolte oggi presso la chiesa di San Gioacchino alle 10,30. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Provincia di Cremona e Crema

L'appuntamento è previsto alle 17.30 presso la chiesa Santadel Bambin Gesù. Prevista la ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacaa Gianluca Vialli, dai suoi club agli ...... Fiorenza Pieri è SuorFederica Pagliaroli è Sara Emma Valenti è Ludovica Perini Ileana D'...Sofia Ricci apre un capitolo a parte che tratteremo più sotto e che riguarda il suo sostanziale... Addio alla maestra Maria Teresa Federici - La Provincia Unione industriali di Napoli in lutto per la scomparsa di Teresa Grimaldi Carriero, madre di Giancarlo Carriero patron dell’hotel Regina Isabella e presidente della sezione Turismo dell’Unione industr ...Dopo il weekend calcistico in Serie A ed in Premier League ed il commosso omaggio degli stadi italiani e inglesi, prosegue l’addio a Gianluca Vialli, scomparso prematuramente all’età di 58 anni dopo u ...