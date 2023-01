Addio a Giovanni Marzona | il partigiano Alfa

Prima Bergamo

non si risparmiava mai: si recava sempre nelle scuole, per trasmettere ai giovani gli ideali nei quali credeva profondamente". "mi mancherà tantissimo mancherà tantissimo all'Anpi, ...Per oltre trant'anni ha svolto attività concertistica in duo pianistico conCarmassi. Fricelli ha suonato in prima esecuzione assoluta, più di cento composizioni. È stato invitato a tenere ... Addio a Giovanni Piccini, batterista della band Team 74 a Martinengo (ANSA) - MILANO, 09 GEN - E' morto questa mattina il partigiano Giovanni Marzona, nome di battaglia Alfa, che il 12 gennaio avrebbe compiuto 95 anni. Lo ha reso noto il presidente dell'Anpi di Milano, ...Aveva partecipato alla Resistenza contro i nazifascisti nella sua Carnia e dopo la guerra aveva scelto Milano dove viveva a Quarto Oggiaro. Avrebbe compiuto ...