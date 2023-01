Addio a Federico Doga | promessa del rugby | travolto e ucciso a 16 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il mondo delbresciano piange la scomparsa di, rimasto vittima di un incidente in seguito all’investimento subito da due veicoli. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 7 gennaio 2023 a Iseo, in una delle zone più centrali della città, via Roma, dove il 16enne aveva in programma di incontrare alcuni amici per una festa organizzata prima del ritorno a scuola dopo le festività natalizie. Secondo quanto riportato da Brescia Today, sembra che il giovane stesse attraversando la strada in un punto poco illuminato e dove non sono presenti le strisce pedonali. È a quel puto che sarebbero sopraggiunte due auto, una Punto di colore nero, guidata da un 39enne albanese residente a Iseo, e una Bmw scura sulla quale c’era una famiglia di Villongo (Bergamo), padre, madre e figlioletta di 10. Le due ...