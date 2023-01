Adam Rich è morto l’attore che interpreteva il bambino della famiglia Bradford

RaiNews

È morto a 54 anni l'attore americano Adam Rich, diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Nicolas, il figlio piu' piccolo della serie televisiva La famiglia Bradford, titolo originale "Eight Is Enough". A confermare il decesso dell'attore, avvenuto sabato nella sua casa di Los Angeles, è stato l'agente di Rich, Danny Deraney.