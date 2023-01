Adam Rich è morto all' età di 54 anni | era una delle star della serie La famiglia Bradford

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'attorenella giornata di sabato 7 gennaio 2023 all'età di 54, era conosciuto in tutto il mondo grazie allaLaall'età di 54nella giornata di sabato 7 gennaio 2023. L'attore era famoso per aver interpretato nellaLail ruolo di Nicholas, il figlio di Tom(Dick Van Patten). Secondo quanto riporta il sito TMZ,sembra siaper cause naturali nella sua casa a Los Angeles. Per ora, tuttavia, lae i portavoce dell'attore non hanno rilasciato un ...

Corriere della Sera

Adam Rich, l'attore diventato celebre grazie al ruolo del piccolo Nicholas nella serie tv "La famiglia Bradford", è morto nella giornata di sabato 7 gennaio, secondo quanto riferito dai media. E' morto a 54 anni l'attore americano, diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Nicolas, il figlio più piccolo della serie televisiva "La famiglia Bradford", titolo originale "Eight Is Enough". Lo riporta la ... Adam Rich, è morto l'attore che interpretava il bambino de «La famiglia Bradford»: aveva 54 anni È morto l'attore Adam Rich, diventato famoso per aver interpretato Nicolas, il figlio più piccolo della serie televisiva "La famiglia Bradford"