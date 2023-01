Aci Salerno | tutto quello che c’è da sapere sugli ecobonus per autoveicoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– Ore 10 di martedì 10 gennaio 2023 scatta l’per l’acquisto di auto, veicoli commerciali e moto. Per i concessionari basterà collegarsi sul portale del Mise.mise.gov.it per avere diritto al bonus. Il piano triennale del Governo Draghi ha previsto un fondo da 630 milioni di euro. “Una grande opportunità – dichiara il Presidente dell’Automobile ClubVincenzo Demasi – per favorire il rinnovo del parco circolante di veicoli ormai sempre più vetusti con nuovi veicoli meno inquinanti”. “Non bisogna dimenticare – aggiunge il Direttore AciGiovanni Caturano – che occorre prevedere anche la possibilità di sostituire i veicoli inquinanti con veicoli usati ma di nuova generazione, rottamando i veicoli più vecchi ed inquinanti, specie per le ...

SalernoToday

Gli fa eco il direttore dell', Giovanni Caturano, che ribadisce la gratuità del corso e l'apertura a chiunque voglia partecipare e prendere parte all'incontro di domani 'per non perdere l'......B 031958 FILETTINO C 101006 CIVITANOVA MARCHE L 206317 CRESCENTINO F 077244 MODENA D 461676...CASAVATORE N 390030 QUATTORDIO M 388785 FERRARA C 253458 SANREMO I 484532 CONEGLIANO B 257495... Aci Salerno e Sara: corso gratuito per l’utilizzo del defibrillatore L’anno appena trascorso non ha segnato l’auspicata svolta nel mercato automobilistico campano. Il 2022, infatti, ha registrato una flessione a doppia cifra per le vendite (sia auto nuove che usate) e ...Il presidente De Masi: "Il defibrillatore è uno strumento salvavita importante da trovare vicino in caso di emergenza, ma è anche utile sapere come utilizzarlo" ...