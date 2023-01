Accompagna nipote a scuola | pensionata uccisa da un camion

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Unache stavando il, è stata investita eda un, questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di Lecco. Illeso il bambino, di 8 ...

Una pensionata che stava accompagnando il nipote a scuola, è stata investita e uccisa da un camion, questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di Lecco. Illeso il bambino, di 8 anni. La donna, di 73 anni, residente nella zona, è stata travolta sulle strisce pedonali.