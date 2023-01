Accompagna il nipotino a scuola | ma viene travolta e uccisa da camion sulle strisce pedonali | salva la vita al piccolo spingendolo lontano

RaiNews

... nella frazione di Rogoredo, quando si è accorta della manovra di svolta compiuta dall'autista alla guida del mezzo, ha intuito il pericolo e ha spinto via il. Lei però non ha fatto in tempo ...e uccisa sulle mentreil a . La vittima è una pensionata travolta da un camion questa mattina a Casatenovo, ... come racconta Il Giorno, si è buttata sotto il camion per salvare il. ... Uccisa sulle strisce mentre accompagna il nipote a scuola Illeso il bimbo di otto anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.20 e la scuola si trovava a meno di un chilometro di distanza dal punto dove la donna e il ragazzino stavano camminando. La vittima ...L'incidente è avvenuto intorno alle 8.20 e la scuola si trovava a meno di un chilometro di distanza dal punto dove la donna e il ragazzino stavano camminando.