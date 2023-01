Accise | scontro Paita-Mollicone a La7 “Avete tolto lo sconto istituito dal governo Draghi” “Sembri Berlusconi | vai dallo psicologo”

Il Fatto Quotidiano

TEMI:benzina benzina friuli benzina fvg notizie friuli notizie fvg prezzi benzina fvg ... indagano le procure Coppa del Mondo di scherma in Friuli: l'Italia chiude prima nel medagliere...Tifosi protagonisti in negativo anche nella Cronaca, con lotra ultras di Roma e Napoli ... Ma il Governo non abbassa le". In spalla, il calcio domina la scena. "Scontri in autogrill tra ... Accise, scontro Paita-Mollicone a La7. “Avete tolto lo sconto istituito dal governo Draghi” Sui rincari del carburante Codacons denuncia"un cartello tra compagnie e annuncia il boicottaggio dei distributori più"cari da parte degli automobilisti. Gli aumenti in tanti casi sembrano essere supe ...Una voce unica dalle opposizioni di scaglia contro il ritorno delle accise ma il governo deve fronteggiare anche il dibattito sull'autonomia.