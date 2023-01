Abitazione in fiamme | trovato un corpo carbonizzato

Ticinonline

...un incendio in un'di viale Angelo Vasta, nella zona dell'ospedale Cannizzaro. Il fuoco sta interessando il primo piano e la mansarda dell'edificio. I pompieri stanno spegnendo lee ......un incendio in un'di viale Angelo Vasta, nella zona dell'ospedale Cannizzaro. Il fuoco sta interessando il primo piano e la mansarda dell'edificio. I pompieri stanno spegnendo lee ... Fiamme in un'abitazione, sul posto i pompieri I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per un incendio in un'abitazione di viale Angelo Vasta. I pompieri stanno spegnendo le fiamme e stanno verificando se all'interno ci fossero persone ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Installate a Caccamo le prime due ...