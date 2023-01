A New York arrivano i taxi volanti

Leggi su viagginews

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Spostarsi in città vi fa impazzire per via del traffico? No problem. Stanno per arrivare i. Potrebbe sembrare una follia, ma in realtà spostarsi sta diventando sempre più difficile per via della grande quantità di macchine e di traffico. Proprio per questo motivo ci sono diverse realtà e imprese che stanno studiando metodi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com