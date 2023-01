A Cremona l' ultimo saluto a Vialli | la messa alla parrocchia di Cristo Re in DIRETTA

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In attesa di fa data dei funerali di Gianluca, che si terranno a Londra in forma privata come da desiderio del campione e della sua famiglia, non ...

La Provincia di Cremona e Crema

In attesa di fa data dei funerali di Gianluca Vialli, che si terranno a Londra in forma privata come da desiderio del campione e della sua famiglia, non ...... due squadre profondamente deludenti fino a qui, che occupano rispettivamente l'e il ... nel ricordo di Gianluca Vialli, che aha iniziato la propria carriera, diventando grande. ... Messa a Cristo Re, tutta Cremona per l'ultimo saluto a Vialli Milano, 9 gen. (Adnkronos) - 'Il coraggio, la tenacia e la dignità con cui Gianluca Vialli ha giocato la partita della vita contro un male infido ...Domani Verona-Cremonese, i convocati di Alvini: Ascacibar recuperato, Chiriches infortunato Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la partita Verona-Cremonese, valida per l ...