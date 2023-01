9 gennaio 1900 | nasce la Lazio VIDEO

(Di lunedì 9 gennaio 2023) 9la Polisportiva S.S.Il 9delviene fondata la società podistica. I biancocelesti in 123 anni hanno conquistato: due scudetti, sette Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Ancora tanti auguri agli aquilotti per questo traguardo. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Alfredo Pedullà

Commenta per primo 9: fondata la Polisportiva S. S. Lazio ."Promenade", previsto per sabato 14alle ore 18.30 all'Auditorium dell'Istituto Sacro Cuore ...tappe di questa storia in musica sono segnate da titoli altrettanto evocativi come "Bordel", "... La Lazio compie gli anni. Il tweet del club: “Roma, 9 gennaio 1900” Cori, bandiere e fuochi d'artificio per celebrare i 123 anni dalla fondazione della "prima squadra della Capitale" ...COMPLEANNO LAZIO - Dalle interviste ai post social, senza dimenticare ulteriori contributi. Tutto sul 123° compleanno della Lazio.