70 ANNI DI PONTEFICI IN TV | MOMENTI CULT CHE HANNO SEGNATO LA STORIA MODERNA

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’ultimo giorno del 2022, l’anno che abbiamo appena salutato, è statodalla scomparsa di Benedetto XVI, pontefice emerito che dopo secoli ha cambiato ladella Chiesa rinunciando al suo incarico e ritirandosi a vita privata per quasi 10, dal 2013 alla fine del 2022. Joseph Ratzinger, neglidel suo pontificato, è stato un papa poco “mediatico”, non concedendosi mai agli schermi televisivi, tranne che nelle consuete apparizioni domenicali durante l’Angelus. In ogni caso, in quasi settant’, la televisione ha ricoperto un ruolo fondamentale nel rapporto tra ie i fedeli, avvicinando quest’ultimi ai primi e c’è chi più volte si è concesso ad apparizioni televisive straordinarie, come Papa GiovPaolo II, che nel 1998, in occasione ...