7 personaggi Marvel e DC che conquisteranno i fan nel 2023

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Scopriamo insieme quali sono ie DC che i fan non vedono l'ora di vedere sul grande schermo nel. Il 2022 si è concluso con l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever, l'ultimo dei film di supereroi dello scorso anno: con l'arrivo delè tempo di rivolgere la nostra attenzione aidei filme DC la cui uscita è prevista per il nuovo anno: da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3 e Thes, fino a Shazam! Fury of the Gods, Blue Beetle e Aquaman e il Regno Perduto. Con così tanti filme DC in arrivo ci saranno sicuramente moltiestremamente interessanti tutti da scoprire: con alcuni di questi abbiamo …