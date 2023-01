400 arresti e sgomberi | la situazione in Brasile dopo l' assalto

Agenzia ANSA

...in serata (ora locale) in conferenza stampa che i palazzi del potere sono stati evacuati e posti in sicurezza e che oltre 200 persone sono state arrestate (altre fonti parlano di). Il ...Oltre 200, ha detto nella notte il ministro della Giustizia brasiliano Flavio Dino, mentre il governatore di Brasilia, Ibaneis Rocha, esautorato dalla Corte Suprema, ha parlato di. A poco ... Brasilia come Capitol Hill, l'assalto dei sostenitori di Bolsonaro Migliaia di sostenitori di Bolsonaro, avvolti nei colori della bandiera hanno assediato ieri i tre principali palazzi della politica. Lula: "Vandali saranno puniti" ...A due anni dall’assalto a Capitol Hill va in scena, in Brasile, la replica perfetta: migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro hanno occupato il Parlamento a Brasilia. Non hanno accettato la vittoria ...