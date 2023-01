365 giorni con Maria | 9 gennaio Una misteriosa figura celeste soccorre il ragazzo in fin di vita

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un giovane, noto per non avere fede, cade in un fiume: nonostante il corso d’acqua sia completamente ghiacciato, accade qualcosa di miracoloso. Dopo aver invocato l’aiuto della Madonna di Fourvière, viene messo in salvo da unsoccorritore. Nessuno l’aveva mai visto prima, e come sia apparso nessuno sa dirlo. Una volta tornato a riva, L'articolo proviene da La Luce di

LA NAZIONE

... il suo 2022 in 10 curiosità di stile Dalla svolta vintage, al suo primo abito preso a noleggio passando per il cappotto Spencer, la fantasia più amata e il brand più indossato in questi. ...Negli ultimisono state 477 (50 sabato,ieri e 62 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste. L'anno scorso, in tutto gennaio, furono 3.036, mentre nel 2021 furono 1.039. Dei ... Abetone, la neve (ancora) non c'è. "Ma qui è bello 365 giorni l'anno ... Dunque, quali sono i giorni rossi sul calendario del 2023 Quante festività ci sono in questo nuovo anno Quali sonoÈ quanto emerge da un’indagine svolta dal Centro studi turistici per il Comune di Firenze per il periodo tra Natale e l’Epifania ...