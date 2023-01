24 falsi miti sulla gravidanza da sfatare

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Viviamo di pregiudizi,, luoghi comuni, leggende metropolitane e false credenze su quasi ogni aspetto della vita. Laè uno dei principali raccoglitori di questiche è importanteper avere una comprensione reale di una condizione meno patinata di come la si racconta. Anche alla luce delle più recenti conoscenze mediche, scopriamo quali sono gli errori più comuni che si sentono dire e ripetere intorno alla. I 24ed errori più comunise ne dicono di tutti i colori e forse l’errore principale è proprio quello: che ciascuno si sente in diritto e in dovere di commentare. L’evento dellaè ...

Quotidiano Sanità

Sfatare iche spesso ci sentiamo raccontare dai pro - aborto è forse più facile del previsto, soprattutto perché ci sono buoni motivi per farlo e che coinvolgono tutti, al di là delle idee, delle ...- - > Come risparmiare sulle bollette e sprecare di meno in casa: ecco le false credenze riguardo i consigli più diffusi. Quest'anno, a causa dell 'aumento del costo del gas e quindi anche delle ... La Medicina Generale , i Codici Bianchi e i falsi miti Ci sono diversi influencer su TikTok che dispensano consigli sbagliati sugli iPhone. Ecco come mantenere il dispositivo efficiente e sicuro.Quali sono le cause dei problemi di Dazn e cosa ha dovuto fronteggiare l'OTT dopo il blocco del 4 gennaio e le proteste di utenti e governo ...