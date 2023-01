1200 arresti per l' assalto a Brasilia Lula | Atti terroristici

Il Dubbio

le persone già arrestate, di cui 260 in flagrante. Altri sono stati fermati nell'accampamento che da oltre due mesi è sorto di fronte quartier generale dell'esercito nella capitale. Dalle ...A Brasilia la magistratura è al lavoro per capire come sia stato possibile l'assalto al Parlamento: ordina una serie di misure per identificare chi ha tollerato l'assalto dei manifestanti ai palazzi ... Brasile, 1200 arresti dopo le rivolte ma Bolsonaro resta in Florida Gli Usa non devono dare rifugio a quest'uomo autoritario che ha ispirato il terrorismo domestico in Brasile'. Sulla stessa lunghezza d'onda la giovane star progressista Alexandria Ocasio - Cortez. 'Qu ...Tra le macerie delle sedi devastate del Senato, della Camera e della Corte Suprema, sono stati rinvenute anche asce, coltelli, tirapugni e fionde ...