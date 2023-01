? LIVE! Bologna-Atalanta 1-0 all’intervallo | decide Orsolini al 6?

(Di lunedì 9 gennaio 2023) IL TABELLINO1-0 Marcatori: 6?(4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Medel, Ferguson;, Sansone, Soriano. A disp. Raffaelli, Bardi, Sosa, Cambiaso, Moro, Schouten, Aebischer, Pyythia, Raimondo. All. Thiago Motta(3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Højlund, Zapata. A disp. Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Djimsiti, Zortea, Maehle, Soppy, Zappacosta, Ederson, Boga, Lookman. All. Gasperini Arbitro: Di Bello Ammoniti: De Roon (26?), Pasalic (38?) per gioco falloso Espulsi: – Note: recupero tempo pt 1? I GOAL 6? – Goalraccoglie una corta respinta di Palomino al limite dell’area e col sinistro ...

... il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Renato Dall'Ara, Atalanta esi affrontano ...... ad assicurarsi i diritti della principale coppa calcistica italiana disponibile instreaming ... su Italia 1 telecronaca: Federico Mastria e Stefano Sorrentino Lazio -, in diretta alle ... Bologna-Atalanta 1-0, il risultato in diretta LIVE La sfida del Dall'Ara chiude la 17^ giornata del campionato di Serie A. Gasperini recupera Zapata che fa coppia con Hojlund. in difesa c'è Palomino e non Okoli. Motta schiera Sansone da 'falso nove'.Thiago Motta sceglie un tridente molto leggero per la sfida con l'Atalanta: Sansone fungerà da falso nueve, con Orsolini e Sansone ai suoi fianchi. Dentro anche Lykogiannis in ...