Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 gennaio 2023

(Di domenica 8 gennaio 2023) Questa sera, domenica 8, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 8, di? Scopriamoli insieme.Stasera, domenica 8, nel nuovo appuntamento, Giuseppe Brindisi intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Nel corsoserata si ricorderà il campione italiano Gianluca Vialli, recentemente scomparso. Inoltre, tra i temi ...

Corriere dell'Umbria

... prima di apparire in tv, ospite di Giuseppe Brindisi nel salotto disu Rete 4 . Eveline Dellai vive in Repubblica Ceca, paese di origine di sua mamma, ma è nata a Villamontagna, in ...... Programmi, Fiction e Serie Le indagini di Lolita Lobosco 2 - Mare nero (Fiction Serie TV), in onda dalle 21.25 su Rai 1 NCIS: Los Angeles (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2(talk ... Zona Bianca, Renzi tra gli ospiti stasera in tv 8 gennaio su Rete4. Spazio alla morte di Vialli e al carovita Stasera in tv, domenica 8 gennaio, consueto appuntamento con Zona Bianca il talk in onda su Rete4 (dalle ore 21,20) e condotto da Giuseppe ...Comincia con due buone notizie il 2023 dell'Inter Primavera: la prima è la vittoria sul campo dell'Empoli, la seconda, e forse più importante, è che i tre ...