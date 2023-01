Zelensky in trincea | La realtà sono i proiettili russi contro Bakhmut

RaiNews

... al lavoro, in, in viaggio, in Ucraina o all' estero la nostra famiglia è unita come mai prima. Uniti nella fede in un'unica vittoria". Così il presidente,si è rivolto ai "milioni di ...Guerra in Uraina,: a Natale uniti nella fede in unica vittoria 'Non importa dove ci troviamo ora - a casa, a lavoro, in, per strada, in Ucraina o all'estero - la nostra famiglia e' ... La tregua che non c'è: accuse incrociate tra Mosca e Kiev - Zelensky: cooperazione su difesa con partner è a un nuovo livello - Zelensky: cooperazione su difesa con partner è a un nuovo livello Guerra in Ucraina, Kiev: «La Russia deve ritirarsi dai territori occupati, solo allora avrà una tregua temporanea» ...Non regge la tregua annunciata da Mosca per il Natale ortodosso. Le forze russe e quelle ucraine si sono accusate reciprocamente di avere continuato i bombardamenti anche nel giorno della Vigilia. Non ...