WWE | Non solo Hikuleo | la federazione è interessata ad un attuale campione in NJPW

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 8 gennaio 2023) Negli ultimi giorni si sono intensificati i rumors in merito all’interessamento della WWE nei confronti di, quest’ultimo non è l’unico profilo dellache farebbe gola alladi Stamford. Il noto portale di notizie Fightful Select ha reso noto che la WWE sarebbea mettere sotto contratto undetentore di un titolo in, ecco tutto i dettagli. Una trattativa che potrebbe concretizzarsi a breve Il nome in questione è quello di Tama Tonga il quale è attualmente il detentore del Never Openweight Championship. Nell’ultimo periodo Tonga si è reso anche protagonista di un percorso di primissimo livello nell’ultima edizione del G1 Climax in cui schienò l’exIWGP Jay White arrivando fino in semifinale. La WWE è ...