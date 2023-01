WWE | Nel backstage credono che Vince McMahon tornerà ad avere potere creativo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ormai è ufficiale già da qualche giorno:è tornato prepotentemente in WWE. L’ex Chairman infatti, dopo il ritiro avvenuto in estate, ha deciso di tornare nel consiglio di amministrazione della WWE e subito hanno iniziato a circolare voci riguardo a una possibile messa in vendita della società: si parla addirittura di un accordo con JPMorgan, colosso della finanza al quale pare sia stato dato il compito di gestire l’eventuale cessione. Nonostante questo, a preoccupare i fan era la possibilità chepotesse tornare a gestire il processodelle storyline della WWE: sebbene il diretto interessato abbia smentito queste voci, c’è chi nelnon ha affatto fiducia nelle parole di. Le preoccupazioni delAl giorno ...

Il confronto con John Cena Bautista ha iniziato la carriera nella2002 e2009 era ormai uno dei nomi di punta dello show. Nonostante questo, notava una certa disparità di trattamento ...Quest'ultimo sembra quindi essere il principale motivo che ha spinto Bautista ad abbandonare la2010 e cimentarsi nella carriera di attore. Una scelta che ha portato ad alcuni parallelismi ... Dragon Lee: nuovi dettagli sul suo approdo in WWE Recentemente Shawn Michaels aveva fatto i nomi di circa 8 Superstar che sarebbero pronte a debuttare nel main roster da un momento all’altro e sarebbero capaci di avere successo. In realtà, però, HBK ...Dragon Lee, come annunciato durante AAA Noche de Campeones, nel 2023 approderà in WWE e comincerà ad esibirsi nel roster di NXT.