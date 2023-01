Wta Hobart 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 9 gennaio con Paolini

Ubitennis

... possibile un derby tricolore al secondo turno Grandissima attenzione del circuitosarà ... Si giocherà però anche a, torneo di categoria '250' in cui saranno presenti tre italiane . Ci sono, ...... con un'enorme quantità di nomi illustri È un roster clamoroso quello che ha messo insieme il500 di Adelaide 2 , l'ultimo torneo (insieme al '250' in contemporanea ad) prima dell'inizio ... WTA Hobart: ci sono Bronzetti, Cocciaretto e Paolini. Bouzkova e Mertens prime due teste di serie Her withdrawal comes a day after American seven-time Grand Slam champion Venus Williams was ruled out of the Australian Open due to injury..Naomi Osaka. Australian Open. WTA. Venus Williams ...The Australian Open said that Ukranian Dayana Yastremska has been moved into the main draw after Japanese former World No.1 Naomi Osaka withdrew.