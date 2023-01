Wta Adelaide 1 2023 | Noskova non riesce a chiudere in bellezza | trionfa Sabalenka in due set

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo una settimana straordinaria nonla ciliegina sulla torta a Linda, che esce sconfitta dalla finale del WTA 500 di. Are è Arynacon il punteggio di 6-3 7-6(4) in un match comunque lottato e durato 1h e 46?. Dominio dei servizi, con un solo break in tutta la sfida, ovvero quello che ha deciso il primo set, nel sesto gioco. Se da un lato conosciamo la potenza al servizio della bielorussa, colpisce anche la solidità mostrata dalla giovane ceca nei propri turni di battuta. Si tratta dell’undicesimo titolo WTA per, che resterà n°4 del mondo nella nuova classifica di lunedì. Per la giovane ceca invece balzo enorme alla posizione n°56. Ma non c’è tempo per festeggiare, da domani sarà impegnata nelle qualificazioni ...

