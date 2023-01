WTA Adelaide 1 2023 | Aryna Sabalenka sconfigge Linda Noskova e conquista il titolo

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023)trionfa al WTA 500 di. Sul cemento australiano la bielorussa (testa di serie n.2) gioca una bella finale ela ceca(n.102 al mondo) con il punteggio di 6-3 7-6(4) in un’ora e 46 minuti di gioco. Per la nativa di Minsk salgono così a quota 11 i titoli vinti in carriera. Dopo un inizio di studio,alza il livello nel quarto gioco e va vicina al break.però si salva per ben due volte e si porta sul 2-2. Nel game seguente la ceca classe 2004 prova a strappare il servizio alla sua avversaria, ma anche la bielorussa non cede e, dopo aver cancellato due palle break, tiene il turno di battuta (3-2). Il sesto gioco è poi quello che cambia il set: ...