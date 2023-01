Watt e Parks trascinano Venezia | netta vittoria contro Verona

Basket Magazine

Gli highlights della vittoria 80 - 57 di Venezia su Verona nella 14esima giornata della Serie A di ...(Michele Contessa) Venezia:14,14, Spissu 11 Verona: Johnson 14, Cappelletti 12, Bortolani 9 Reggio Emilia - Sassari 74 - 99 La squadra di coach Bucchi, al successo dopo due sconfitte ... BM ON LBA/ La Reyer riparte in totale controllo con un ottimo Parks ... Umana senza Brooks e Moraschini, out per la schiena bloccata nel giorno del trentaduesimo compleanno, De Raffaele recupera Bramos rispetto al derby di Treviso, ritorno amarcord al Taliercio per Rossel ...Il derby veneto si tinge di orogranata sotto la spinta del pubblico del Taliercio. Freeman letale nei minuti finali ...