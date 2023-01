Wanda Nara ha davvero esagerato | nuda in spiaggia | lo scatto social

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 8 gennaio 2023)sa come far parlare di sè. La showgirl argentina, tra storie d’amore finite e nuovi flirt, non smette mai di lavorare e di godersi il suo tempo con la famiglia., che si sta godendo la sua “verano” (estate) con i figli, sembra non avere intenzione di tornare in Europa, ma vorrebbe restare in Argentina: “voglio restare a vivere in Argentina e voglio lavorare qui. Per me quella (europea) è una fase conclusa”, avrebbe dichiarato. Intanto, suinon mancano foto e video bollenti: nella notte italiana la showgirl ha fatto perdere la testa a tutti i suoi follower con una foto che la ritrae ritrae, con addosso solo un perizoma, in. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...