Volley femminile | Serie A1 | Milano liquida la pratica Pinerolo con turnover | Stysiak e Davyskiba sugli scudi

(Di domenica 8 gennaio 2023)ha sconfittoper 3-0 (25-22; 25-21; 25-21) nel match valido per la 14ma giornata dellaA1 di. Le meneghine si sono imposte in maniera schiacciante in casa della compagine piemontese, controllando la situazione fin dalle prime battute dei tre set e non rischiando più di tanto nel corso di una partita ben gestita e amministrata con grande personalità. Al ritorno in campo dopo la pausa di Capodanno, le ragazze di coach Marco Gaspari hanno infilato la terza vittoria consecutiva in campionato e hanno incominciato nel miglior modo possibile il girone di ritorno, rafforzando il terzo posto in classifica generale, a -4 dalla capolista Conegliano e a -1 da Scandicci.resta invece in fondo alla graduatoria alla pari con Macerata, a -1 da Perugia ...

Non era facile per Pinerolo fermare la corsa della Vero Milano, corsara infatti al Palabus Company 0 - 3. Ma le biancoblù sono state all'altezza e combattive. Di fronte a 1500 spettatori, tutto ...Penultima giornata del girone di andata del Campionato serie B1 digirone E per la GesanCom FlyMarsala che coincide, per le lilibetane, con l'ultima trasferta prima del giro di boa della stagione regolare. Ad attendere le libellule ... Volley A1 femminile, la marcia dell'Imoco Volley riparte da Bergamo