Violenti scontri tra tifosi di Napoli e Roma nell’area di servizio di Badia al Pino

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 8 gennaio 2023) Terrore in autostrada pertradi. Gli incendi hanno causato il blocco del traffico domenica pomeriggio in A1 nei pressi di Arezzo all’altezza di Monte San Savino. Il sito Autostrade per l’Italia informa che si è formata una coda lunga 13 km, in aumento. Code anche in direzione opposta a partire da Arezzo. Incredibile! Ideldiretti a Genova per assistere alla gara contro la Sampdoria si sono incrociati con inisti attesi a San Siro per la partita contro il Milan. Glisono scoppiatididial, in direzione Nord. Proprio qui l’11 novembre del 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri, ucciso da un colpo ...