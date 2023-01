Violenta lite col marito | la moglie si salva chiedendo aiuto ' in codice' | ecco come ha fatto

RaiNews

Una parola in codice e un cenno fatto dalla finestra alla vicina hanno permesso ad una donna di salvarsi da unacon il marito . È quanto è successo a Perugia , dove gli agenti della polizia, a seguito di richiesta di intervento pervenuta al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti per una...... venerdì sera verso le19, lungo la bretella di raccordo tra sul corso delle Province e la via Ungaretti ad Altarello, avrebbe avuto una presuntacon alcune persone. Ma la dinamica è ... Violenta lite tra coniugi, donna riesce a chiedere aiuto grazie alla parola in "codice" alla vicina E’ accaduto nei pressi di piazza Garibaldi a Reggio Calabria. La Polizia ha arrestato 6 persone, tre uomini e tre donne, tutti di nazionalità romena mentre una minorenne è stata denunciata. I sei sono ...Parola che era stata concordata tra le due in caso di emergenza. Gli agenti della polizia di stato arrivati sul posto hanno permesso alla donna di prendere i suoi effetti personali e allontanarsi dall ...