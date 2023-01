(Di domenica 8 gennaio 2023) Il Blackburn non abbassa le pretese per Ben Brereton Diaz. Secondo quanto riportato dal Sun, i Rovers non scenderanno dalla richiesta di 17...

Calciomercato.com

In estate è stato trattato a lungo Pau Torres dele non è escluso che Cherubini possia ... Per il difensore del Lipsia ci sono due grossi, il prezzo che parte da una base di 50 ...... nel gruppo C, i primi treper i campioni del Sudamerica saranno Arabia Saudita, Messico e Polonia. LA ROSA Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (), Franco ... Villarreal, ostacoli per una punta cilena | Mercato