Vilhena risponde a Sanabria | tra Salernitana e Toro è 1-1 LIVE Alle 15 c'è Spezia-Lecce

Sport Mediaset

All'81'Giroud trova sulla strada del terzo gol, ancora Ochoa che poipresente anche sul ... Coulibaly 5.5, Bohinen 5 (84'Kastanos 5),5 (63'Bonazzoli 6), Bradaric 5.5, Piatek 5.5, Dia 5.In panchina: Micai, Fiorillo, Fazio, Motoc, Iervolino, Sambia, Capezzi,, Bonazzoli. ... ma deve accontentarsi del pareggio strappato negli ultimi minuti grazie al gol di Matic chea ... Serie A, Salernitana-Torino 1-1: Vilhena risponde a Sanabria - Sportmediaset Salernitana - Torino 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciassettesima giornata di Serie A 2022/23.Un gol per tempo e un tempo per parte. Finisce in parità la gara dell'Arechi tra Salernitana e Torino, con le reti di Sanabria e Vilhena, ma soprattutto con le tantissime parate di Ochoa che ancora un ...