Vietato sognare Zelensky e scrivere Putin con la “p” minuscola | le condanne più surreali di Mosca per reprimere il dissenso

(Di domenica 8 gennaio 2023) Per tutto il 2022, la Russia è stata impegnata a lottare contro gli oppositori della guerra e del regime al potere. Dall’inizio dell’invasione, le autorità dihanno varato un numero record di leggi: più di 650. La maggior parte di loro limita i diritti dei cittadini (come il divieto della propaganda LGBT o il divieto della maternità surrogata per uomini single), ma altre sono apertamente repressive. Gli esempi più eclatanti sono le leggi sullo “screditamento dell’esercito russo” e sulle “fake news sull’operazione militare speciale”, la cui violazione comporta multe gravi o molti anni di carcere. Spesso, in base a questi articoli, vengono perseguiti attivisti, giornalisti e politici, ma più della metà degli accusati sono persone comuni. In totale, dal 24 febbraio sono stati avviati più di 5mila procedimenti amministrativi e 378 persone sono sotto procedimento ...