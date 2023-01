(Di domenica 8 gennaio 2023) Didier Bionaz (al primo podio della carriera nel circuito maggiore), Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno regalato all’un notevole secondo posto in occasione della(con format olimpico) didurante il quarto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di2022-2023. Il quartetto azzurro ha disputato una gara estremamente solida al poligono e sugli sci, dovendosi arrendere solamente alla quotata Francia di Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet (il peggiore dei suoi con un giro di penalità nel poligono a terra), Anais Chevalier e Julia Simon. Il Bel Paese torna dunque sul podio in questo format di gara dopo oltre 22 mesi di digiuno, proiettandosi nel migliore dei modi alla competizione di Oberhof (in programma tra un mese esatto) che metterà in ...

OA Sport

Gli highlights dell'inseguimento femminile di Pokljuka , secondo appuntamento della quarta tappa della Coppa del Mondo di2022/2023 . Ancora una vittoria per Elvira Oeberg, che si ripete a distanza di poche ore dopo aver vinto la sprint. Ma in terra slovena prosegue il grande rilancio di Dorothea Wierer , che ...E poi gli incontri più in vista della Box internazionale, dell' MMA e della Kickboxing , il Rugby , la Pallavolo , lo Sci Alpino , ile il Triathlon . Per chi non conoscesse le offerte Dazn, ... VIDEO Biathlon, Italia splendida seconda nella staffetta mista di Pokljuka: highlights e sintesi Coppa del Mondo Biathlon 2023, Wierer terza e seconda rispettivamente nella sprint e nell'inseguimento. Non si smuove dal podio Julia Simon, che però vede ...Schreckmoment am Schießstand! Der belgische Biathlet Thierry Langer (31) hat im Mixed-Staffel-Rennen beim Weltcup auf der Pokljuka für Aufsehen gesorgt.