Vialli | l’omaggio di Gianluca Pessotto allo Juventus Stadium | «Ciao capitano | sei stato una guida in campo e fuori» – Il video

(Di domenica 8 gennaio 2023) Luci spente, stadio pieno, due squadre in piedi abbracciate. Così loieri sera, 7 gennaio, si è fermato prima dell’inizio del match contro l’Udinese per rendere omaggio a, il grande campione – che a Torino portò l’ultima Coppa dei Campioni nel 1996 – spentosi la notte del 6 gennaio a 58 anni. A rompere il silenzio e dare voce alle emozioni dei tifosi, juventini e non solo, èl’ex difensore e compagno di squadra e oggi dirigente bianconero. «Luca, siamo sicuri che stasera sei qui da qualche parte in mezzo a noi. Siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai, e che non smetteremo mai di volerti bene, come te ne abbiamo voluto dal primo giorno», il ricordo commosso ...