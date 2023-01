Vialli | la moglie Cathryn | “Era il marito e il padre più affettuoso | siamo devastati”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il mondo del calcio è ancora scosso dalla morte di Gianlucae lo è soprattutto la sua famiglia. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ladell’ex attaccante della Juventus,White Cooper, ha scritto un bigliettino per ricordare suoe ringraziare per l’affetto ricevuto: “Era uno sportivo di grande talento e soprattutto ile ilpiù. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”. I funerali disi celebreranno a Londra ma la famiglia, rispettando il volere dell’ex calciatore, non ha reso noto né il luogo né la data. Saranno in forma strettamente privata, con ammesse solo le due famiglie. SportFace.