Vialli | il saluto pieno d’amore della moglie Cathryn | «Eri il padre e il marito più affettuoso»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Un biglietto scritto al computer fatto recapitare ai cronisti davanti alla casa londinese di Luca. La cognata Libby: «Affetto incredibile, Luca era una grande persona: non solo un campione, ma anche un simbolo». Lunedì messa a Cremona, funerali in forma privata a Londra in data e luogo segreti

... Inter in quella celeste Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca... tutto pronto all'inizio del match Unai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Monza ......raccontando l'ultimoall'ex centravanti della Sampdoria e della Juventus . Il 29 dicembre, quando le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate, Mancini si è recato Londra, dove... Vialli, Genova si prepara all’ultimo saluto nella gara col Napoli Troppo presto. Dicono che non si sia mai pronti per salutare un compagno di viaggio e, purtroppo, è davvero così. Il tuo compagno di viaggio - come avevi deciso di chiamarlo - ti ha fatto scendere dal ...Un minuto di raccoglimento unico, per salutare insieme Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Con le immagini dei due campioni, scomparsi a tre settimane di distanza l’uno dall’altro, che scorreranno su ...