Vialli | il saluto del figlio di Tacconi | «Grazie»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Andreadi Stefano, ha ricordato Gianluca: «Anche se soffrivi hai mandato un videomessaggio a papà per dargli forza» Ildell’ex portiere della Juve, Andrea, via social ha pubblicato un messaggio in ricordo dell’ex attaccante e capitano bianconero, svelando anche un bellissimo aneddoto. «Anche se soffrivi hai mandato un videomessaggio a papà per dargli forza, non ti dimenticheremo.Gianluca». In seguito, in una storia su Instagram, ha anche mostrato il video messaggio, in cuiaugurava: «Tanti auguri di buon compleanno, Stefano, e di pronta guarigione. Ti vogliamo tutti molto bene. Sei una roccia, dai. Forza e coraggio, un grande abbraccio». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.