Agenzia ANSA

... l'allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa riportate tramite TMW.- "Ho fatto anche in tempo ..."Gianlucaè stato un esempio incredibile". Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, ricorda l'attaccante e dirigente della Nazionale scomparso due giorni fa: "Ci avevo giocato quando lui era della ... Vialli: Gasperini "ha condizionato la mia idea di calcio" - Calcio BERGAMO, 08 GEN - "Gianluca Vialli è stato un esempio incredibile". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ricorda l'attaccante e dirigente della Nazionale scomparso due giorni fa: "Ci avevo ...Il tecnico dell’Atalanta ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani (ore 20,45) contro il Bologna “Vialli A parte che abbiamo giocato anche contro, me lo ricordo quando allenavo le giovani ...