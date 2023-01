Vialli e Mihajlovic | l’omaggio della Lazio all’Olimpico

Tuttosport

... prepartita intensissimo: dagli striscioni perai messaggi contro il razzismoPoco prima del fischio d'inizio il minuto di raccoglimento per, ma anche per Lucaed Ernesto ......Sinisaprima del match contro l'Empoli. Presente una gigantografia in curva, oltre che un commovente messaggio sui tabelloni dell'Olimpico - insieme ad un'immagine di Gianluca- per ... Vialli e Mihajlovic, Arianna e il post che commuove il mondo del calcio Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Sampdoria dedica la maglia da riscaldamento a Vialli e Mihajlovic: il ricordo della società blucerchiata contro il Napoli La Sampdoria scenderà in campo contro il Napoli per il riscaldamento indoss ...