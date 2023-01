Vialli | Chelsea lo omaggia con n 9 su maglie riscaldamento

la Repubblica

Così il Chelsea ha voluto ricordare, prima della sfida di FA Cup sul campo del Manchester City, il suo ex attaccante e poi anche manager Gianluca Vialli. Il 9 era il numero che, da giocatore, aveva indossato con i Blues.